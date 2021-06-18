Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о повышенном давлении и жаре

В пятницу москвичей и жителей Подмосковья ожидает жара и повышенное атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28, по области — +24…+29. Ветер южный, один-семь метров в секунду», — рассказал Александр Синенков РИА «Новости».

Что касается атмосферного давления, то оно составит 757 миллиметров ртутного столба, добавил эксперт.

Синоптики ранее сообщили, что после нестабильного июня в Россию придет идеальный июль. Погода будет соответствовать климатическим нормам на всей территории России. В частности, в европейской части страны в июле средняя температура ожидается на уровне +20…+27 градусов, на юге показатели немного выше — +28…+33 градуса.

В Москве дневная температура в июле будет держаться на уровне +22…+27 градусов. Однако в Красноярском крае во втором месяце лета ожидается более прохладная погода, чем обычно. Предварительно, днем будет до +21…+26 градусов.