Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании с 27 апреля

Понижение температуры воздуха произойдет в Москве и Московской области с четверга, 27 апреля. Днем будет солнечно, но не больше +8…+12 градусов, ночью возможны заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца. Температура будет ниже нормы на четыре градуса. В общем до конца апреля и в первые дни мая будет солнечно, что, безусловно, замечательно, но будем поеживаться», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что из-за похолодания ночью будут заморозки. В ночь на пятницу температура опустится до -4 градусов, на субботу и воскресенье подморозит до -2 градусов. В дневные часы в оставшиеся дни недели прогнозируется примерно от +6 до +12 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец уточнил, что 1 мая будет почти безветренно и +11…+13 градусов. В этот день повысятся атмосферное давление, оно может подняться до 752 миллиметров ртутного столба.