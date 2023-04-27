Экология 27 апреля 2023, 05:36 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о первой весенней грозе Синоптик Вильфанд: первая весенняя гроза может пройти в Москве и Подмосковье 27 апреля Pxhere

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители Москвы и Подмосковья могут увидеть первую грозу уже в четверг, 27 апреля. В беседе с ТАСС синоптик отметил, что обычно это происходит в мае.

Вильфанд пояснил, что в этот день в атмосфере будет неустойчивость, что позволит создаться условиям «для грозовой деятельности».

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«Москвичи и жители Подмосковья, не все, конечно, смогут увидеть грозу не в начале мая, а уже в конце апреля», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что гроза ожидается очень кратковременная. На следующий день — в пятницу, 28 апреля, — условия для грозы еще будут сохраняться.

В среду, 26 апреля, Вильфанд сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. Столбики термометров немного опустятся 28 апреля, когда в столицу придут дожди. В ночь на 29 апреля температура воздуха снова понизится. Днем погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем 1 мая будет +12…+17 градусов. Прогнозируется небольшой ветер, местами небольшие и кратковременные дожди. Такой же будет погода и на следующий день, 2 мая.