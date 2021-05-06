Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о ненастной погоде 9 мая

В ближайшие дни в московском регионе будет пасмурно и нежарко. Ко Дню Победы немного распогодится, но могут пойти небольшие дожди. Об этом «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Сегодня столичный регион находится в теплом секторе атлантического циклона. Воздух прогревается. Переменная облачность у нас, до половины дня осадков не ожидается. За счет прогрева и значительного количества влаги в почве будут развиваться мощные кучевые облака. Поэтому сегодня возможны кратковременные дожди, возможно, с грозой. И именно при этом процессе ветер в порывах станет усиливаться до 15-20 метров в секунду. Но это такие же типичные летние процессы», — пояснила синоптик.

В следующие дни погода изменится несильно, но воздух будет теплый.

«Конечно, +16...+18 градусов не будет, но будет где-то +15...+17. Это касается 7 мая. На следующий день погоду будет определять новый атлантический циклон», — рассказала она.

В субботу, 8 мая, будет облачная и дождливая погода, ветер ожидается не очень сильный, но плотный. Позднякова отметила, что ненастная погода немного испортит настроение праздничных дней.

«Часть ненастья затронет и первую половину ночи 9 числа. Но потом атмосферное давление будет интенсивно расти. Постепенно власть над погодой будет переходить к атлантическому антициклону. 9 мая будет довольно много облаков. Местами не исключен небольшой дождь. Днем он будет небольшой. Мы надеемся, что основные осадки закончатся к началу парада», — добавила собеседница «360».

В воскресенье, 9 мая, днем будет +13...+15 градусов, ночью тепло сохранится. На следующий день осадков не ожидается. Ночью — 6-8 градусов тепла, днем будет около +20.