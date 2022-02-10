Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о магнитных бурях

В Москве и Подмосковье в четверг прогнозируются слабые магнитные бури, а также кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ТАСС.

Облачная погода в четверг ожидается в московском регионе. Мокрый снег, скорее всего, пройдет с 12:00 до 15:00, но осадки будут кратковременными.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Температура в Москве составит 0…−2 градуса. В Московской области потеплеет до −2…+3 градусов. Тишковец отметил, что это на пять градусов выше климатической нормы.

Слабые магнитные бури в четверг могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, предупредил синоптик.

Атмосферное давление немного вырастет, до 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о вероятности паводков в Подмосковье, писал RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что на этой неделе в Москве и Подмосковье погода будет больше характерна для середины марта, передавала газета «Известия».