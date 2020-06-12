Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грозе с градом

Сильная гроза надвигается на Москву и Подмосковье. Местами может пройти град, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Такое сообщение получили жители столичного региона от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Прогноз сохраняется до 9:00 субботы, 13 июня.

Ведомство посоветовало во время непогоды не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать там автомобили.

Подмосковный главк МЧС уточнил, что если град застал вас в машине, то лучше остановиться и переждать, когда он пройдет.

«Средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут», — сообщили в ведомстве.