Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождях с грозами

Жителей столичного региона ждут дожди с грозами и шквалистым ветром в среду, 20 июля. Синоптики обещают непогоду в течение всего дня. Спасатели призывают всех быть внимательными и осторожными.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с утра 20 июля с сохранением до конца дня 20 июля в Москве ожидается дождь. Местами гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Также предупреждение выпустило подмосковное ведомство. По области непогода ожидается с 02:00. Сотрудники главка призвали местных жителей обходить рекламные щиты на улице и шаткие конструкции. Во время грозы не стоит укрываться под деревьями.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — отметили в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 20 июля в столичном регионе будет от +10 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.