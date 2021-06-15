Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде и жаре 15 июня

В Москве во вторник температура поднимется до +27 градусов. Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Столбик термометра в столице днем покажет +25…+27 градусов. А в Московской области температура составит +23…+28 градусов. Направление ветра переменное, скорость — два-семь метров в секунду. Ночью в Москве ожидается +15…+17. В среду днем в столице прогнозируют +24…+26 градусов, в Подмосковье будет +22…+27 градусов. В среду ветер местами может усилиться до 15 метров в секунду, направление северо-западное.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что уже с середины недели в Москве-реке температура воды прогреется выше +20 градусов. Москвичи смогут открыть купальный сезон. А на выходных в Центральной России ожидается аномальная жара. Столбики термометра могут подняться до +32 градусов.

Врач-терапевт Наталья Уклеина ранее в беседе с «360» дала несколько простых советов, которые могут пережить жаркие дни и духоту в квартире.