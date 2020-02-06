Жителей Москвы и области в субботу ждет самая холодная ночь зимы
«Сейчас у нас стоит вопрос о том, что самые холодные ночи еще будут впереди. Самая холодная ночь у нас будет в ночь на субботу. Температура у нас будет понижаться до -13 градусов, а, может быть, даже и ниже, даже в городе», — сказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Она добавила, что температура 8 февраля первый раз за сезон опустится ниже климатической нормы. При этом покупать теплые свитера не стоит, так как похолодание будет кратковременным и продержится всего два-три дня. Уже на следующей неделе жителям обещают потепление.
«Пускай наступит раньше весна, чем вернется зима», — заключила Позднякова.
Сейчас в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели утром 6 февраля из-за сильного ветра и гололедицы. Скользко будет до 06:00 7 числа. Будьте внимательными и осторожными.