Жителей Москвы и области предупредили о субботнем похолодании

Москву и Подмосковье в субботу ждет облачная погода с небольшим снегом, температурой ниже нуля и гололедицей. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости».

В начале дня погода будет с неустойчивыми прояснениями.

В Москве температура составит −1…−3 градуса. В Подмосковье столбик термометра покажет 0…−5 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — оно составит 740 миллиметров ртутного столба.

В Москве и области между тем продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до утра 20 декабря в связи с гололедицей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тем временем сообщил РИА «Новости», что в Московской области в ближайшие дни похолодает до −26 градусов. В ряде регионов России погода будет на 16–20 градусов холоднее нормы.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее в беседе с «360» предупредила, что предстоящие морозы для некоторых людей могут обернуться гипоксией.