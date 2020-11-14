Жителей Москвы и области предупредили о похолодании после выходных

Выходные принесут жителям столичного региона температуру теплее климатической нормы, но уже со следующей недели в город придет похолодание. Ночью температура будет понижаться до -8 градусов, предупредила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области до -6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса», — рассказала Макарова НСН.

Она добавила, что во вторник и среду, 17–18 ноября, ожидается переменная облачность, но возможно и солнце. При этом температура продолжит падать: ночью будет от -3 до -8 градусов, а днем ожидается от -4 до + градуса в Подмосковье и около нуля в Москве. Кроме того, вместе с похолоданием в регионе может повыситься атмосферное давление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима не будет такой теплой, какой была в 2019 году. При этом он отметил, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы.