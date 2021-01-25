Жителей Москвы и области предупредили о дожде в понедельник

«+1…+3 градуса. Облачно. Временами небольшие осадки, преимущественно дождь», — говорится на сайте.

В первый день недели ожидается юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду. К ночи похолодает до нуля градусов, местами возможно образование гололеда. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметра ртутного столба.

Синоптики ранее рассказали, что на этой неделе придут аномально высокие температуры на Европейскую территорию России. Столбики термометров покажут такие значения, которые больше характерны для конца марта-начала апреля. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда исключение составляет только северо-восток европейской части страны.

Из-за резкого потепления в московском регионе начал активно таять снег. Сугробы уменьшились на 10 сантиметров. По предварительным прогнозам синоптиков, аномально теплая погода сохранится до конца января.