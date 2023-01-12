Экология 12 января 2023, 09:12 Жителей Москвы 12 января ждет потепление до -6 градусов Синоптик Леус: в Москве и области потеплеет до -6 из-за антициклона Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг, 12 января, погоду в столичном регионе определит вернувшийся антициклон. Об этом в Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

«В облаках появятся робкие прояснения, существенных осадков не ожидается», — поделился он.

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Также Леус отметил, что гребень антициклона принесет в Москву небольшое потепление. По его словам, днем в столице воздух прогреется до -6…-8 градусов. В Подмосковье температура разнится: от -10 до -5 градусов.

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Также жителей столичного региона ждет порывистый ветер. Его направление будет южным, а сила составит 4–9 метров в секунду.

Леус рассказал, что атмосферное давление 12 января в Москве и области снизится. Этот показатель опустится до отметки в 752 миллиметров ртутного столба. Однако это значение по-прежнему будет выше нормы. Солнечная активность в четверг будет умеренной, а вот геомагнитное поле отличится неустойчивостью.

По словам синоптика, уже в пятницу, 13 января, в столичном регионе температура поднимется до -3…-5 градусов. Также Леус отметил, что завтра в Москве и области пройдет небольшой снег.