Жителей московского региона ждет потепление во вторник

После продолжительного и сильного холода жителей столицы и области ждет потепление. Температуры останутся на отметках ниже нуля, но погода будет значительно комфортнее. Во вторник, 26 ноября, синоптики обещают в Москве от -1 до -3 градусов.

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине» Подробнее

«Облачно с прояснениями, в Москве без осадков, максимальная температура воздуха -1… -3 в столице, от нуля до -5 — по области», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он также отметил, что 26 ноября ветер будет дуть с юга со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, но его значение в этот день будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что в середине рабочей недели атмосферное давление будет в пределах нормы, но к выходным снизится до 732 миллиметров ртутного столба. Подобное значение является крайне низким, поэтому метеочувствительным людям следует быть осторожными.

При этом погода будет довольно теплой. В среду, 27 ноября, в городе ожидается около нуля градусов, а в Московской области будет до +1 градуса.