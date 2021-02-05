Жителей московского региона предупредили об усилении морозов

После недолгого потепления морозы вернулись в Москву и Подмосковье и в ближайшее время будут усиливаться. Жителям столичного региона стоит приготовиться к тому, что в ближайшие дни столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

«На большей части европейской территории России с 6 по 7 февраля ожидается установление морозной погоды, в Москве и Московской области местами пройдет небольшой снег, в ночь на 6 февраля в столице -18…-15 градусов, днем -14…-12 градусов. По области в ночь на субботу -21…-15 градусов, днем до 15 градусов мороза», — говорится в сообщении на сайте Росгидромета.

По данным синоптиков, средняя суточная температура в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на пять-семь градусов, а при порывистом ветре будет очень холодно.

В начале следующей недели подморозит сильнее: температура понизится еще на три-пять градусов и опустится ночью до 25 градусов, а днем до —18. Ветер ослабеет.

5 февраля в Москве облачно с прояснениями, до -11 градусов, на дорогах скользко. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.