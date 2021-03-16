Жителей московского региона предупредили о тумане

Утром и днем в московском регионе будет туман. Видимость составит от 200 до 700 метров. Об этом жителей столицы и Подмосковья предупредило ГУ МЧС России по Московской области.

В сообщении ведомства говорится, что при тумане необходимо соблюдать особую осторожность: людям с астмой и проблемами с сердечно-сосудистой системой лучше побыть дома, пешеходам необходимо быть предельно внимательными на переходах, а водителям следует соблюдать скоростной режим и воздержаться от лишних маневров.

«При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию», — предупредили в ведомстве.

Скорость при тумане стоит вообще снизить — ехать надо медленнее, чем при хорошей видимости. В МЧС призвали автомобилистов учесть, что в такую погоду утомляемость за рулем повышается.

16 марта в Москве и Московской области днем до +5 градусов, облачно и туманно. Пройдет мокрый снег с дождем, на дорогах скользко. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весна в Центральную Россию придет только через месяц-полтора.