Экология 15 декабря 2022, 15:25 Жителей московского региона предупредили о сильном снегопаде МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном снегопаде в Москве и Подмосковье Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сильный снегопад с метелью придут в Москву и Московскую область в ближайшие часы. Пешеходов и водителей призвали к повышенной внимательности. Об этом говорится в экстренных сообщениях столичного и подмосковного главков МЧС.

Ведомство со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидрометцентра уточнило, что в Москве снегопад начнется в 18:00 и продолжится до 09:00 16 декабря. В Подмосковье непогода придет на час позже и продержится до 12:00 следующего дня.

Реклама

Ожидаются метель, гололедица, снежные заносы на дорогах. Порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.

Реклама

Спасатели посоветовали в условиях непогоды по возможности воздержаться от поездок в автомобиле и оставить машину в гараже. Если выехать все же пришлось, стоит снижать скорость и увеличивать дистанцию до других машин и избегать резких маневров. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты, оборванные линии электропередачи и шаткие конструкции, а также дома с неустойчивой крышей, и не укрываться под деревьями. Кроме того, лучше не оставлять детей без присмотра.