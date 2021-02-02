Жителей московского региона предупредили о переменчивой погоде и перепадах давления

На этой неделе жителей Москвы и Московской области ждут переменчивая погода и скачки атмосферного давления. Об этом «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На этой неделе погода будет очень переменчивая. Сегодня и завтра погоду еще будет определять область повышенного давления, поэтому при небольшой облачности температура воздуха в ночные часы еще будет довольно низкая. В ночь на третье число в Москве -10…-12 градусов, местами до -16. По области местами до -20 градусов. Днем начнется небольшой снежок, давление будет понижаться. Власть над погодой постепенно будет переходить к циклону, который идет к нам от Ленинградской области», — сообщила Позднякова.

Собеседница добавила, что в среду в Москве ожидается -4…-6 градусов. Днем 3 февраля в столице еще будет южный ветер, а к вечеру вступит в силу циклон, который принесет порцию теплого воздуха и осадков. В Москве резко потеплеет до нуля. Ветер сменится на северо-западный и будет усиливаться, а давление начнет расти. После этого снова похолодает. К выходным в Москве и Подмосковье ударит мороз.

2 февраля в Москве переменная облачность, днем столбик термометра опустится до отметки в -6 градусов, на дорогах скользко. Ветер переменных направлений, слабый. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.