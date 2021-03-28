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    28 марта 2021, 15:09

    Жителей московского региона предупредили о мокром снеге с дождем на следующей неделе

    Анастасия Калинина

    На следующей неделе москвичей и жителей Подмосковья опять ждет мокрый снег с дождем. Это означает, что торопиться со сменой шин водителям пока не стоит. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Жителей московского региона предупредили о мокром снеге с дождем на следующей неделе

    «У нас остается еще двое суток, чтобы наслаждаться такой весенней, комфортной погодой с температурным фоном на пять-шесть градусов выше нормы. Ночью у нас слабые морозцы. В понедельник −1…−3, днем будет + 8…+10. Во вторник ночью ожидается 0…−2», — передало РИА «Новости» его слова.

    В понедельник первая половина дня будет еще солнечной, но вторая будет уже пасмурной. А к вечеру пойдут дожди. Несмотря на это, температура поднимется до + 9...+11.

    В ночь на 31 марта и в утренние часы будет дождь вперемешку с мокрым снегом. Также будет гололед. В среду днем будет небольшой дождь и +6...+8 градусов.

    По словам синоптика, 1 апреля пройдут короткие дожди, а днем будет потепление до +8…+13 градусов. На следующий день опять небольшой дождь, ночью — мокрый снег. Также ожидается от 0 до +5 градусов, днем будет +5…+10.

    Тишковец ранее рассказал, что лето в центральной части России будет достаточно хорошим и «персиковым» с температурой на один-два градуса выше нормы.