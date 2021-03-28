Жителей московского региона предупредили о мокром снеге с дождем на следующей неделе

На следующей неделе москвичей и жителей Подмосковья опять ждет мокрый снег с дождем. Это означает, что торопиться со сменой шин водителям пока не стоит. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас остается еще двое суток, чтобы наслаждаться такой весенней, комфортной погодой с температурным фоном на пять-шесть градусов выше нормы. Ночью у нас слабые морозцы. В понедельник −1…−3, днем будет + 8…+10. Во вторник ночью ожидается 0…−2», — передало РИА «Новости» его слова.

В понедельник первая половина дня будет еще солнечной, но вторая будет уже пасмурной. А к вечеру пойдут дожди. Несмотря на это, температура поднимется до + 9...+11.

В ночь на 31 марта и в утренние часы будет дождь вперемешку с мокрым снегом. Также будет гололед. В среду днем будет небольшой дождь и +6...+8 градусов.

По словам синоптика, 1 апреля пройдут короткие дожди, а днем будет потепление до +8…+13 градусов. На следующий день опять небольшой дождь, ночью — мокрый снег. Также ожидается от 0 до +5 градусов, днем будет +5…+10.

Тишковец ранее рассказал, что лето в центральной части России будет достаточно хорошим и «персиковым» с температурой на один-два градуса выше нормы.