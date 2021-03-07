Жителей московского региона предупредили о январских морозах 9 марта

После праздничных выходных в Москве и Московской области ударят январские морозы. Ночью 9 марта столбик термометра опустится до отметки -20 градусов. На следующий день будет еще холоднее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильное понижение температуры в первый рабочий день недели: 15-17, даже до 20 градусов мороза ночью по области, дневные температуры — до 10 градусов мороза, на севере региона — до 13 градусов мороза. В среду температура еще ниже — ночные морозы будут до 21 градуса», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Собеседник подчеркнул, что 10 марта температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. По его словам, этот показатель ниже даже январской нормы.

7 марта в Москве и Подмосковье днем от -1 до +1 градуса. Облачно, снег и метель. Местами возможны заносы. Ветер юго-западный с переходом на западный. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. На дорогах будет скользко. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.