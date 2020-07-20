Жителей московского региона предупредили о грозах и сильном ветре

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 12:30 до конца суток 20 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится на сайте ведомства. О грозе и усилении ветра предупредили и подмосковные спасатели.

В МЧС напомнили, что во время грозы желательно не пользоваться без особой нужды личным транспортом. Машину лучше поставить в гараж или припарковать в безопасном месте, вдали от деревьев и шатких конструкций.

Если непогода все же настигла в дороге, необходимо соблюдать дистанцию из-за плохой видимости. Прохожим нельзя прятаться от ливня под деревьями, мостами, эстакадами и вблизи линий электропередачи.

По данным Гидрометцентра России, 20 июля в московском регионе до +22 градусов, кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно будет падать. Вероятность ливней и гроз сохранится в столице и Подмосковье в течение 21 июля.