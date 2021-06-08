Жителей московского региона предупредили о грозах 8 июня

В Москве и Подмосковье 8 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в столичном регионе воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на 9 июня столбик термометра в Москве опустится +13 градусов, в Московской области — до +10 градусов.

Ветер во вторник будет дуть с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности из-за гроз в Москве будет действовать до полудня 9 июня, в Подмосковье — до 11:00. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в некоторых регионах страны в ближайшие дни. По его словам, столбик термометра опустится до отметки -3 градуса на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, в Хакасии, Иркутской области и Туве. В центре Европейской России будет дождливо и тепло: днем до +25 градусов, что немного выше нормы.