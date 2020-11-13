Жителей московского региона предупредили о гололедице

Автомобилистам Подмосковья нужно быть особенно внимательными. Синоптики заявили о «желтом» уровне погодной опасности. До 9:00 14 ноября на дорогах ожидается туман. До полудня воскресенья, 15 ноября, действует предупреждение о гололедице. Для Москвы никаких оповещений о погодных опасностях синоптики не подготовили.

Ближайшая ночь в российской столице пройдет без осадков. Столбики термометра опустятся до -1...+1 градуса. В Подмосковье будет холоднее: -2...-3 градуса. Первый выходной день на этой неделе станет пасмурным, но без осадков. Воздух в Москве прогреется до +1...+3 градусов. В Московской области от +3...-2 градусов.

Ночью на воскресенье в столице пройдут небольшие осадки. Температура на улице составит 0…-2 градуса, в Подмосковье -2…-3. Днем осадки могут продолжиться, но будут небольшими. Столбики термометров в Москве поднимутся до +2…0 градусов. В Подмосковье воскресная погода ожидается на уровне +3…-2 градуса. Во все дни на дорогах местами ожидают гололедицу.