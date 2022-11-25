Экология 25 ноября 2022, 06:07 Жителей Ленобласти предупредили о заморозках

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В Ленинградской области в некоторых районах в ночь на 25 ноября ожидается до -16 градусов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

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По данным издания, в пятницу погода будет облачной без существенных осадков. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до -5…-10 градусов, местами — до -12…-16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -4…-9 градусов.