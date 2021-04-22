Жителей Кубани предупредили о возможном наводнении

Подтоплениях возможны в пяти населенных пунктах Крымского района в Краснодарском крае. Об этом предупредил в Instagram глава района Сергей Лесь.

Подтопить может Троицкое, Киевское, Варениковское, Адагумское и Кеслеровское сельские поселения. Это произойдет из-за увеличения сброса воды на реке Кубань и возможного подъема уровня воды до неблагоприятных отметок.

«Уважаемые земляки! Будьте бдительны, внимательны, заранее продумайте, как обезопасить свою жизнь и имущество при развитии неблагоприятных условий. Еще раз обращаю ваше внимание: возможно подтопление территорий и ваших домовладений», — написал Лесь.

Глава Крымского района призвал не оставлять детей и родственников-инвалидов дома без присмотра. Одиноких маломобильных местных жителей при необходимости эвакуируют специальные службы. В случае возникновения угрозы по улицам будут ездить машины с сиренами и громкоговорителями, написал «Юга.ру».

За состоянием водных объектов круглосуточно следят диспетчеры. Также работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».

За ситуацией следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По последним данным, все датчики контроля уровня воды в норме.