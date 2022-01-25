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    25 января 2022, 16:21

    Жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили об угрозе схода лавин

    Арина Бобкова

    В горах Краснодарского края и Республики Адыгея ожидают сход лавин в период с 25 по 28 января. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    На высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря существует риск неблагоприятных погодных условий. Спасатели посоветовали туристам и жителям регионов не подниматься в горы. Также важно избегать крутых склонов.

    В случае, если лавина все же сошла, следует обращаться по номеру 101.