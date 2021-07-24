Жителей Карелии предупредили о риске лесных пожаров

Повышение температуры воздуха и отсутствие осадков приведут к ухудшению ситуации с лесными пожарами в Карелии. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Период достаточно прохладной погоды, который наблюдался в течение недели в большинстве регионов, в Республике Карелия постепенно заканчивается. Начиная со следующей недели опять резко будет повышаться температура», — процитировал Варакина ТАСС.

По словам начальника центра, воздух в регионе прогреется до +27…+29 градусов. Это значит, что температура повысится сразу на 8-10 градусов. Усугубит ситуацию и отсутствие дождей с 25 июля.

«С воскресенья до середины недели минимум будет погода, которая будет повышать уровень пожарной опасности. С учетом повышения температуры будет достаточно серьезная ситуация», — предупредил Варакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дефицит дождей ждет Урал и Татарстан. На этих территориях отсутствие осадков приведет к засухе и снижению урожая.