Жителей Камчатки предупредили о заморозках

В некоторые районах Камчатки в ночь на 5 августа ожидается резкое снижение температуры воздуха. Об этом сообщил «Царьград».

Синоптики предупредили, что столбики термометров опустятся до -2 градусов на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов, а также в Мильковском и Быстринском районах.

В МЧС обратили внимание на то, что заморозки могут навредить посевам. Отмечается, что большая часть региона находится под влиянием циклона, который принес понижение температуры и дождь.