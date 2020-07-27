Жителей юга ЦФО призвали три дня избегать солнца. Там установился опасный индекс ультрафиолета

В Гидрометцентре предупредили об опасном солнце в южных регионах Центральной России. Такая погода угрожает людям солнечными ударами и ожогами.

Об опасности солнца для россиян сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе оно будет слишком активным в южных регионах Центральной России: в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, Курской, Орловской, Брянской областях, а также в Забайкалье и Приморском крае

Также солнце покажет себя в Краснодарском крае и Адыгее — там индекс ультрафиолетового излучения достигнет восьми-девяти единиц. А в Орловской и Брянской — семи единиц.

Вильфанд порекомендовал в ближайшие три дня не появляться на солнце.

В то же время начавшаяся рабочая неделя принесет как прохладные дни, так и настоящую жару. В среду, 29 июля, в московском регионе будет стоять 30-градусная жара, но к выходным погода испортится — с пятницы ожидается понижение температуры на пять-шесть градусов.