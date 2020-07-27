Жителей юга ЦФО призвали три дня избегать солнца. Там установился опасный индекс ультрафиолета
Об опасности солнца для россиян сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе оно будет слишком активным в южных регионах Центральной России: в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, Курской, Орловской, Брянской областях, а также в Забайкалье и Приморском крае
Также солнце покажет себя в Краснодарском крае и Адыгее — там индекс ультрафиолетового излучения достигнет восьми-девяти единиц. А в Орловской и Брянской — семи единиц.
Вильфанд порекомендовал в ближайшие три дня не появляться на солнце.
В то же время начавшаяся рабочая неделя принесет как прохладные дни, так и настоящую жару. В среду, 29 июля, в московском регионе будет стоять 30-градусная жара, но к выходным погода испортится — с пятницы ожидается понижение температуры на пять-шесть градусов.