Жителей юга России предупредили об угрозе пыльных бурь

Сильные песчаные бури могут обрушиться сразу на четыре региона Южного федеральных округа России. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области», — сообщили в институте.

Аналогичные проблемы могут начаться в Астраханской области, Краснодарском крае, Адыгее и Калмыкии. Жителей этих регионов ждут сильные туманы и пыльные бури.

Ранее специалисты предупреждали о высоком риске появления смерчей на этой неделе рядом с крупными ущельями возле населенных пунктов Лоо, Якорная щель и Магри.

Вместе с неблагоприятными погодными условиями повышается и температура воздуха. Как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вредными для здоровья являются показатели выше +27 градусов.