Жителей юга России предупредили об угрозе пыльных бурь
ВНИИ ГОЧС предупредил жителей юга России об угрозе пыльных бурь
Сильные песчаные бури могут обрушиться сразу на четыре региона Южного федеральных округа России. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«Из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области», — сообщили в институте.
Аналогичные проблемы могут начаться в Астраханской области, Краснодарском крае, Адыгее и Калмыкии. Жителей этих регионов ждут сильные туманы и пыльные бури.
Ранее специалисты предупреждали о высоком риске появления смерчей на этой неделе рядом с крупными ущельями возле населенных пунктов Лоо, Якорная щель и Магри.
Вместе с неблагоприятными погодными условиями повышается и температура воздуха. Как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вредными для здоровья являются показатели выше +27 градусов.