Жителей юга России предупредили о похолодании

В середине этой недели на юге России и Северном Кавказе ожидаются дожди и грозы. Они станут причиной того, что в этих частях страны температура воздуха снизится на 8–10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Во вторник теплый воздух, располагающийся над регионами юга России, будет уходить на север, а с запада, через Черное море, придет холодный воздух. И вместе с ним — грозовые дожди, усиление ветра. Вторник и среда станут самыми неблагоприятными на неделе днями — как на юге России, так и на Северном Кавказе», — сообщил он ТАСС.

Климатическая норма для этого периода в большинстве регионов юга страны составляет +12…+15 градусов. Однако после похолодания столбики термометров покажут на три-четыре градуса ниже нормы.

В понедельник температура воздуха составляла +22…+30 градусов. При этом после дождей и гроз, как отметил синоптик, не стоит ожидать больше +15…+20 градусов.

Во вторник в Краснодаре будет до + 20 градусов, в среду — только +12…+14 градусов. В Сочи 19 апреля — до +15 градусов, 20 апреля — до +12 градусов. Погода наладится только 24 апреля, ожидается +22…+25 градусов.