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    19 апреля 2022, 08:51

    Жителей юга России предупредили о похолодании

    Специалист «Фобоса» Синенков предупредил жителей юга России о похолодании

    Наза Салех Захи

    В середине этой недели на юге России и Северном Кавказе ожидаются дожди и грозы. Они станут причиной того, что в этих частях страны температура воздуха снизится на 8–10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

    Жителей юга России предупредили о похолодании

    «Во вторник теплый воздух, располагающийся над регионами юга России, будет уходить на север, а с запада, через Черное море, придет холодный воздух. И вместе с ним — грозовые дожди, усиление ветра. Вторник и среда станут самыми неблагоприятными на неделе днями — как на юге России, так и на Северном Кавказе», — сообщил он ТАСС.

    Климатическая норма для этого периода в большинстве регионов юга страны составляет +12…+15 градусов. Однако после похолодания столбики термометров покажут на три-четыре градуса ниже нормы.

    В понедельник температура воздуха составляла +22…+30 градусов. При этом после дождей и гроз, как отметил синоптик, не стоит ожидать больше +15…+20 градусов.

    Во вторник в Краснодаре будет до + 20 градусов, в среду — только +12…+14 градусов. В Сочи 19 апреля — до +15 градусов, 20 апреля — до +12 градусов. Погода наладится только 24 апреля, ожидается +22…+25 градусов.