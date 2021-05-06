Жителей ЯНАО призвали оставаться дома из-за сильного ветра

Синоптики прогнозируют в ХМАО сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. МЧС рекомендовал жителям региона оставаться дома. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП», — предупредили в МЧС. Также есть риск повреждения плохо укрепленных конструкций, кровли, обрыва линий электропередач, падения деревьев. «При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях», — заключили в ведомстве.