Жителей ЯНАО предупредили о возможности поздних паводков

Гидрологи предупредили жителей ЯНАО, что в этом году паводки могут начаться в регионе позже привычного срока, рассказала ОГТРК «Ямал-Регион».

Дело в том, что вскрытие рек будет затруднено из-за толстого льда, который образовался в период долгой и холодной зимы. Также на некоторых реках образуются опасные ледовые заторы. Из-за них произойдут дополнительные подъемы уровня воды.

Сотрудник Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин объяснил, что на всем водосборе Оби в 2,5 миллиона квадратных километров промерзла почва.