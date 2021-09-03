Жителей ЯНАО порадует теплая погода на выходных

Потепление ожидается в субботу и воскресенье в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

«В субботу переменная облачность. Ночью от +7 до +20 градусов, днем — от +15 до +25», — рассказали синоптики.

В воскресенье погода будет такая же. При этом возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Также в регионе пройдут кратковременные дожди.

Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды комментариев пока не давал.