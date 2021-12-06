Жителей Ямала предупредили о температурных качелях

На Ямале в течение ближайшей недели температура воздуха будет колебаться от -36 до -10 градусов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой ветра до 10 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

По данным информагентства, местами в регионе порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Во вторник ожидаются скачки с -27 до -19 градусов. В четверг резко потеплеет до -7 градусов, а в пятницу столбики термометров опустятся до -20 градусов.