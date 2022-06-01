Жителей Иваново предупредили о сильных дождях и грозах

2 и 3 июня в Ивановской области пройдут сильные дожди и грозы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Предполагаемый уровень опасности в МЧС оценили как желтый. 2 июня в регионе пройдут дожди. При этом во время грозы скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на отметке в девять градусов. Днем же стоит ждать сильно потепления — 21-26 градусов тепла. 3 июня погодные условия будут аналогичными.