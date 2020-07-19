Жителей и гостей Сочи предупредили об аномальной жаре

Ведомство предупредило жителей городского округа и отдыхающих, что из-за жаркой погоды велика вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий. В частности, речь идет о пожарах в частном секторе, вероятных возгораниях на сельхозугодьях и лесополосах.

Чтобы этого не допустить, нужно соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытые источники огня около сухой травы или поваленного дерева; костер разводить только на открытых площадках, окружив место распространения огня минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

Во время жаркой погоды лучше всего выходить на улицу в светлой и легкой одежде, которая пропускает воздух. Обязательно нужно надеть головной убор. Передвигаться лучше медленно и чаще заходить в тень. Алкоголь в жару противопоказан.

Если стало плохо, то лучше срочно уйти в тень или добраться до душа. Нужно выпить воды и охладить себя, чтобы избежать теплового удара. Если кто-то рядом потерял сознание, вызовите скорую и, пока врачи будут ехать, проведите непрямой массаж сердца и сделайте искусственное дыхание.