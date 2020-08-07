Жителей и гостей Кубани предупредили о жаре до +39 градусов

В министерстве предупредили, что в связи с сильной жарой повышается опасность лесных пожаров и возгораний сельхозугодий. В лесополосах разводить костры сейчас строго запрещено. На открытых площадках место для костра необходимо окружить минерализованной полосой. Перед уходом пламя необходимо залить водой или засыпать землей.

Перед выходом на улицу в такую погоду необходимо надеть светлую хлопковую одежду и головной убор, чтобы избежать теплового удара. Двигаться нужно медленно, чаще отдыхать в тени. Спасатели предупреждают, что жара абсолютно несовместима с алкоголем. Спиртное ухудшает общее состояние организма.

Как сообщил сайт Гидрометцентра России, жара продержится в регионе до середины следующей недели. В ближайшие дни осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба и практически не будет меняться.