Жителей ХМАО предупредили о шторме 20 сентября
Синоптики предупредили жителей Югры, что 20 сентября в округе ожидается сильный дождь, гроза, град и порывистый ветер скоростью 18-23 метров в секунд. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«20 сентября в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления», — сообщили в МЧС. Шторм может застать жителей центральных, южных и восточных районов Югры.
Специалисты предупредили о возможном падении деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск попасть в ДТП из-за плохой видимости на дорогах во время бури.