Жителей ХМАО предупредили о шторме 20 сентября

«20 сентября в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления», — сообщили в МЧС. Шторм может застать жителей центральных, южных и восточных районов Югры.

Специалисты предупредили о возможном падении деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск попасть в ДТП из-за плохой видимости на дорогах во время бури.