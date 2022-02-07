Жителей ХМАО предупредили о 30-градусных морозах

В начале этой недели в Югре похолодает до -31 градуса, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Синоптики уточнили, что переменная облачность будет наблюдаться на всей территории ХМАО. В понедельник небольшой снег пройдет в восточной части региона. Во вторник в северо-западной части округа ожидаются осадки. В среду ночью столбики термометров опустятся до -32 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -12 до -17 градусов.