Жителей европейской части России предупредили об оттепелях и сильных морозах

Зима в центре европейской части России в этом году будет неоднородной. Жителей ждет большое количество оттепелей и похолоданий ниже -20 градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже -20 градусов мороза», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, такие эпизоды являются серьезной проблемой, так как россияне уже отвыкли от такой погоды. Также он добавил, что жителей столицы за зиму ожидает около 11-11 оттепелей.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил «360», что потепление в Москве закончится 1 декабря. Последние дни осени в городе будут теплыми, но первые дни зимы принесут похолодание до -1…-6 градусов. При этом ожидается небольшой снег.

Согласно информации Гидрометцентра, в субботу, 27 ноября, в столице будет от +1 до +3 градусов тепла. Местами пройдет умеренный дождь. На следующий день будет облачно, а воздух прогреется до +3…+5 градусов.