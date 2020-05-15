Жителей европейской части России попросили подождать теплую погоду

Пока в одних российских регионах +35 градусов, в других теплом даже и не пахнет. Жителей европейской части страны предупредили, что в ближайшее время воздух точно не прогреется до больших значений.

«Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на один-два градуса будет повышаться», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что резкого потепления ждать не приходится. Такую погоду принесли умеренно-прохладные воздушные массы, пришедшие с северо-запада и запада. Именно они стали причиной того, что температура будет ниже нормы на несколько градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в московском регионе до 18 мая будет обвал холода. Жителям столицы и области не стоит ожидать, что столбики термометров покажут больше 10-12 градусов. При этом в азиатской части России с 13 мая установилась жара. Так, в Омской области было +31…+36 градусов, а в Тюменской области ожидалось от +27 до +32 градусов жары.