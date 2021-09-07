Жителей двух регионов России предупредили о высочайшем риске природных пожаров

Высочайшие классы пожарной опасности продолжают фиксироваться в Якутии и Хабаровском крае. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Высокая температура будет в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии — около 20 градусов, в Хабаровском крае — 27 градусов. Там еще самые высокие показатели пожарной опасности (4-5-е классы)», — сказал Вильфанд.

Якутия остается одним из самых пожароопасных регионов страны. В этом году ситуация там была особенно сложной — над Якутией господствовал антициклон, который не пропускал туда дожди. На фоне аномально высокой температуры пожары стремительно распространились. Огонь уничтожил даже жилые дома — в общей сложности более 30.

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал, что все сгоревшие дома восстановят до 15 октября. За месяц планируют подсчитать общую сумму ущерба из-за лесных пожаров. Режим ЧС в регионе могут снять уже в ближайшие дни, потому что охваченная огнем площадь стала быстрыми темпами уменьшаться.