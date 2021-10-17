Жителей Дальнего Востока предупредили об опасных погодных условиях

В ближайшие дни в Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, Камчатке и Курильских островах ожидаются опасные погодные условия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сильные волны высотой до 10 метров и порывы ветра до 28 метров в секунду наблюдаются на Охотском море, сообщил ТАСС. Из-за мощнейшего циклона такая погода прогнозируется и к западу от Охотского моря.

Скорость ветра на Беринговом море достигает 32 метров в секунду. Синоптики прогнозируют на востоке Хабаровского края мокрый снег и ураганный ветер до 35 метров в секунду.

В Приморском крае порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, а на Сахалине ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также отложения мокрого снега на проводах, и ветер до 38 метров в секунду и метель.

На Курилах, побережье Чукотки будут аналогичные погодные условия. Там ожидается ветер до 25 метров в секунду. Мокрый снег выпадет на Камчатке, порывы ветра будут достигать там 25–30 метров в секунду.

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