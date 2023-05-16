Экология 16 мая 2023, 23:41 Жителей Челябинской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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В Челябинской области ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

«Днем 17 мая в отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

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RT отметил призыв МЧС к местным жителям не использовать открытый огонь на своих участках и на природе. Также им порекомендовали обращать внимание на незначительные источники огня.