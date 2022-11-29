Экология 29 ноября 2022, 18:14 Жителей Челябинской области предупредили об аномальном холоде в начале декабря

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В Челябинской области в первых числах декабря ожидаются аномальные холода. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

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С 30 ноября по 4 декабря в большинстве районов области температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более. Синоптики уточнили, что до 1 декабря ночью столбики термометров будут опускаться ниже 30-градусной отметки.