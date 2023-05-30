Экология 30 мая 2023, 20:35 Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре

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В Челябинской области в первых числах июня ожидается аномальная жара, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Синоптики уточнили, что 1 июня в области потеплеет до 36 градусов. На следующий день столбики термометров поднимутся до 39 градусов. При этом ночью температура воздуха понизится до 11 градусов. Не исключено, что 2 июня в регионе и самом Челябинске пройдет дождь.