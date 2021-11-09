Жителей Челябинской области предупредили о похолодании

Морозы придут в Челябинскую область. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

«В четверг, 11 ноября, в регионе ожидается -5,-10 градусов ночью, при прояснении до -15. За два дня до этого в области пройдет мокрый снег», — сказано в прогнозе синоптиков.

9 ноября могут пройти небольшие, местами умеренные осадки. Ожидается мокрый снег и дождь. Кроме того, снег может налипнуть на провода, из-за чего возможны перебои с электричеством. Кроме того, может образоваться сильный гололед.