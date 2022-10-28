Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге на выходных | 360°

Экология 28 октября 2022, 04:22 Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге на выходных

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В Челябинской области на предстоящих выходных ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днем субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днем воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области», — уточнили в областном ЦГМС.

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Ночью температура воздуха будет варьироваться в районе -2...-7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов.

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