Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге на выходных | 360°

28 октября 2022, 04:22
Жителей Челябинской области предупредили о мокром снеге на выходных
В Челябинской области на предстоящих выходных ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Днем субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днем воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области», — уточнили в областном ЦГМС.
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Ночью температура воздуха будет варьироваться в районе -2...-7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов.
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