Экология 06 июня 2023, 18:46 Жителей Челябинской области предупредили о дождях и грозах

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В ближайшие три дня в Челябинской области ожидаются грозы и непрерывные дожди. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

По данным информагентства, 6 июня в отдельных районах региона пройдут сильные дожди и грозы при дневной температуре в 36 градусов.

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«Царьград» уточнил, что порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Температура воздуха 7 июня составит 26 градусов. Грозы сменятся обычными дождями 8 июня. При этом столбики термометров снизятся до 24 градусов.